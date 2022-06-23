Японскую корпорацию Toshiba могут приобрести за $22 млрд

Японскую корпорацию Toshiba на торгах оценивают в $22 млрд, сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации агентства, претенденты на покупку компании планируют предложить по 51,41 доллара за акцию. Специалисты Toshiba изучают все возможные варианты. Только за последний месяц они получили восемь первоначальных предложений о выкупе и два предложения о капитальных альянсах.

Уточняется, что одним из потенциальных покупателей корпорации может быть британский инвестиционный фонд CVC Capital Partners, который в 2021 году уже пытался приобрести Toshiba. Тогда это привело к отставке президента корпорации Нобуаки Куруматани.