Искусственный интеллект научили играть в Minecraft

Разработчик нейросети DALL-E 2, компания OpenAI представила новый ИИ, который умеет играть в компьютерную игру Minecraft и проходить обучения по ней на YouTube. Статья о работе нейросети была опубликована в блоге OpenAI, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что искусственный интеллект обучается с помощью анализа видеороликов с прохождением игры на YouTube и благодаря полученной информации "нарабатывает" свои навыки.

В компании заявляют, что новый алгоритм способен самостоятельно играть в Minecraft и, например, создавать алмазные инструменты внутри игры. С помощью тонкой настройки модель создает внутриигровые инструменты - у опытных игроков на это уходит более 20 минут или 24 тыс. действий. Сколько времени на это потребуется самому алгоритму, не сообщается.

Кроме того, нейросеть может выступать в качестве компаньона в Minecraft, если игроку не с кем поиграть.