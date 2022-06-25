В соцсетях начал набирать популярность новый вид селфи

Пользователи соцсетей стали публиковать новый вид селфи с помощью сверхширокоугольного объектива в смартфонах. Тренд получил особую популярность среди молодых американцев, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Подобные снимки назвали "0,5 селфи", в честь функции, которая появилась в смартфонах. Изначально она была создана для возможности съемки большего числа объектов в кадре.

Пользователи соцсетей стали использовать объектив для создания странных снимков, на которых лоб выпирает на половину кадра, а глаза становятся округлыми. По словам авторов, подобные снимки имеют необычную эстетику "сумасшествия", чем отличаются от стандартных селфи.

Так как сверхширокоугольный объектив встроен в заднюю камеру смартфона, то люди не могут видеть, каким именно получится 0,5 селфи, создавая тем самым случайные изображения с "причудливыми искажениями".