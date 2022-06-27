В США разработали татуировку-микросхему для измерения кровеносного давления

Ученые из Техасских университетов в Остине и M&A разработали татуировку-микросхему (e-tattoo) для измерения кровеносного давления человека. Сообщение об этом появилось на сайте издания Phys.Org, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Умная" татуировка делается из графена и клейкого вещества, в котором фиксируются мельчайшие датчики для снятия показателей и электроды. Последние посылают на кожу легкие импульсы электрического тока, а сенсоры регистрируют реакцию организма на них, которая называется биоимпедансном. Между ним и изменением артериального давления существует корреляция. Для ее считывания и конвертации в данные о давлении ученые создали специальную нейросеть.

"Сенсор для татуировки невесомый и незаметный. Вы размещаете его на коже и потом не видите и не чувствуете. Клей фиксирует положение датчиков, поскольку нужно, чтобы они оставались на одном и том же месте. Если их переместить, измерения будут другими", - сказал Рузбех Джафари, профессор биомедицинской инженерии, информатики и электротехники в Техасском университете A&M.

Непрерывный мониторинг e-tattoo позволяет измерять артериальное давление в любых ситуациях: во время сильного стресса, во время сна, занятий спортом и не только. Он может проводить тысячи измерений с небольшим интервалом на протяжении нескольких дней и давать подробную картину о давлении человека, что является огромным преимуществом перед классическими манжетными тонометрами, которые снимают показатели только в момент их использования.

О том, когда разработка американских технологий поступит в тираж, не сообщается.