Китай запустил спутник дистанционного зондирования Земли

Китай в понедельник при помощи ракеты-носителя Long March-4C (CZ-4C, "Чанчжэн-4-Си"). осуществил успешный запуск спутника дистанционного зондирования Земли "Гаофэнь-12-03".

Об этом сообщила Китайская корпорация космической науки и техники (CASC), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"27 июня в 23:46 по местному времени (19:46 Баку) ракета-носитель "Чанчжэн-4C" стартовала с космодрома Цзюцюань и успешно вывела на орбиту спутник "Гаофэнь-12-03", - указывается в сообщении, опубликованном на сайте CASC.

Отмечается, что запуск был признан "полностью успешным".

Согласно сообщению CASC, спутник был создан в рамках национального научно-технического проекта системы наблюдения за Землей в высоком разрешении. Работа аппарата призвана решить ряд задач, в числе которых сбор данных для оценки сельскохозяйственных угодий и урожайности, предотвращения и смягчения последствий стихийных бедствий, а также для городского планирования и проектирования объектов инфраструктуры.