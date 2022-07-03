Названы самые мощные субфлагманские смартфоны начала лета

На сайте Antutu был опубликован июньский рейтинг самых производительных субфлагманских смартфонов под управлением операционной системы Android. Список возглавили гаджеты с чипсетами от компании Mediatek, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Первое место занял смартфон Oppo Reno 8 Pro+ со средним показателем 823 тыс. баллов. Поступивший в продажу в Китае 1 июня смартфон оснащается чипом Mediatek Dimensity 8100 Max. Второе и третье место разделили смартфоны Xiaomi - Redmi K50 и Redmi Note 11T Pro+, которые также получили процессор Dimensity 8100.

Следом за тройкой лидеров разместились Vivo S15 Pro, Realme GT Neo3, две версии One Plus 10 Ace, Redmi Note 11T Pro и Oppo K10 5G - все они работают на чипах Mediatek восьмитысячной серии.

Закрывает рейтинг Vivo S15 - единственный смартфон с чипсетом от Qualcomm, попавший в топ-10 самых мощных субфлагманов по версии Antutu. За производительность в гаджете отвечает Snapdragon 870, представленный в начале 2021 года. Чипсет является разогнанной версией флагманского решения 2020 года с единственным отличием - в Snapdragon 870 по сравнению с 865+ частота высокопроизводительного ядра повышена на 100 МГц и составляет 3,2 ГГц.