В WhatsApp появится новая функция

В мессенджере WhatsApp появится возможность просматривать список покинувших групповые чаты пользователей, сообщает портал WABetaInfo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Нововведение было замечено в одной из последних бета-версиях мессенджера для iOS. Так, в конце списка участников группы появился раздел, в котором показаны пользователи, покинувшие групповой чат за последние 60 дней.

Отмечается, что это меню будет доступно не только администратору чата, но и каждому его участнику.

Функция отображения покинувших групповой чат пользователей уже выборочно поступила на устройства некоторых тестировщиков бета-версии мессенджера. О сроках появления нововведения для пользователей стандартных версий WhatsApp не сообщается.