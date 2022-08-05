Характеристики и внешний вид наушников Samsung раскрыли до презентации

Свежая утечка раскрыла характеристики беспроводных наушников Samsung Galaxy Buds 2 Pro, которые должны представить на презентации Galaxy Unpacked 10 августа. Об этом сообщает портал GSM Arena, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Судя по изображению гарнитуры, внешне она не будет принципиально отличаться от оригинальных Buds Pro. Сообщается, что наушники получат 10-мм драйверы, поддержку Bluetooth 5.3 и несколько микрофонов в каждом вкладыше для оптимального звучания и качественного шумоподавления.

Также производитель добавит 360-градусный звук и защиту по стандарту IPX7, как у оригинальных Galaxy Buds Pro, которые выдерживают погружение под воду до одного метра на протяжении 30 минут. Одного заряда батареи хватит на 8 часов воспроизведения, а вместе с кейсом - на 29 часов. Стоимость Samsung Galaxy Buds 2 Pro составит $229.