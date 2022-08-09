Россия запустила созданный для Ирана спутник

С космодрома Байконур в Казахстане стартовала ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" с созданным для Ирана спутником дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Хайям" и другими 16 космическими аппаратами. Трансляция пуска велась "Роскосмосом" на YouTube, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Среди попутной нагрузки значатся, в частности, спутники CubeSX-HSE-2, "Монитор-1", UTMN, CYCLOPS, Siren, КАИ-1, "Кузбасс-300", Skoltech-B1, Skoltech-B2, Polytech Universe-1, Polytech Universe-2, Vizard, "Геоскан-Эдельвей"с, MIET-AIS, ИСОИ и ReshUCube.

В августе американская газета The Washington Post заметила, что "Хайям" позволяет получать снимки разрешением 1,2 метра и осуществлять наблюдение за территорией Ливана, Сирии и Йемена. По данным источников издания, первые несколько месяцев после запуска "Хайям" будет использоваться Россией для наблюдения за военными объектами в Украине.