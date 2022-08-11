Китайские квадрокоптеры произвели революцию в артиллерии

Китайские коммерческие квадрокоптеры произвели революцию в применении ствольной и реактивной артиллерии. Об этом заявил бывший начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Юрий Балуевский, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Балуевского, квадрокоптеры разрешили "вековую" для артиллерии проблему "разведки, целеуказания и корректировки артогня. С помощью висящего над целью беспилотника стало возможно применять артиллерию с эффективностью высокоточного оружия.

При этом использование беспилотников самолетного типа с бензиновыми двигателями, таких как "Орлан-10", позволяет увеличить продолжительность целеуказания, отметил генерал.

"Нет сомнений, что интеграция БЛА с высокоточными средствами поражения еще не исчерпала возможности", - подчеркнул бывший начальник российского Генштаба.