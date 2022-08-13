NASA запустит первую биологическую космическую миссию Artemis I

Спутник BioSentinel будет запущен на борту корабля Orion в рамках миссии Artemis I (миссия по высадке людей на Луну, которая подготовит человечество к путешествию на Марс) и проведет первый длительный биологический эксперимент в глубоком космосе, сообщили в NASA, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Внутри спутника BioSentinel будут находиться дрожжи. Поскольку биологические механизмы дрожжевых клеток аналогичны человеческим, данная органическая нагрузка поможет ученым в изучении влияния космической радиации на живые клетки в районе Луны.

Основная работа BioSentinel заключается в наблюдении за жизненными показателями дрожжей, чтобы увидеть, как они ведут себя при воздействии радиации из дальнего космоса. В частности, BioSentinel будет изучать рост дрожжевых клеток и метаболическую активность.

Кроме того, в космос также планируют отправить водоросли, растения и грибы. Корабль Orion преодолеет радиационный пояс Ван Аллена, который расположен за пределами низкой околоземной орбиты. В подобных поясах находятся протоны и электроны солнечного ветра с зарядом около трех МэВ (мегаэлектронвольт). Радиационные поля Ван Аллена обычно располагаются рядом с планетами, у которых имеется сильное магнитное поле.

Благодаря поясам Ван Аллена, биологический груз сможет испытать влияние космической радиации в полной мере. После возвращения корабля Orion вся органика, которая была на борту, будет исследована учеными.