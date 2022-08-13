Как можно спасти залитый водой ноутбук?
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Залитый водой ноутбук можно спасти от поломки, если действовать быстро, сообщает Business Insider, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Одной из рекомендаций портала в случае такого инцидента является отключение устройства от сети, а затем раскрытие ноутбука и его установка на плоскую поверхность в виде "горки" или перевернутой буквы "V".

"В таком положении любая жидкость, которая успела затечь внутрь, будет вытекать из клавиатуры, отверстий для вентиляции и швов. Оставьте его в такой позиции, давая возможность воде самой найти путь наружу. Если вода вытекает, своевременно вытирайте ее", - советует BI.

Для сушки ноутбука предлагается использовать впитывающие салфетки или бумажные полотенца, а для мелких деталей и отверстий хорошо подойдут ватные палочки. 

После того, как вся вода стечет, портал предлагает снять крышку ноутбука и вытащить аккумулятор, если он является съемным - в таком случае его тоже необходимо просушить дополнительно. При возможности можно достать другие комплектующие для точечной просушки. Если такой возможности нет, или на них стоят пломбы, остается только отвезти устройство в сервисный центр для диагностики возможных проблем, связанных с залитием.