Киберэксперт назвал признаки слежки за смартфоном

Хакер, специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин рассказал, что приложения, которым не требуется работа камеры и микрофона по функционалу, но требующее разрешить к ним доступ, могут быть шпионским софтом. Об этом сообщает URA.RU, передает Day.Az.

"Если мы говорим про злоумышленников, то здесь все предельно ясно и просто. Во-первых - приложение. Если приложение требует права доступа к камере, микрофону и так далее. Многие пользователи, когда устанавливают приложения, они на все соглашаются и нажимают на все запросы "разрешить", чтобы приложение поскорее запустилось. Никто никогда не задумывается, зачем определенному приложению доступ к камере или микрофону, а тем более к хранилищу", - рассказал эксперт.

Он отметил, что смартфон пользователя начинает быстро разряжаться, так как шпионские приложения работают в фоновом режиме.