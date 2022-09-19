Дизайнер iPod и iPhone раскритиковал сенсорные кнопки в автомобилях

Дизайнер Джонни Айв раскритиковал повсеместное применение сенсорных интерфейсов вместо физических. Об этом сообщает издание Drive, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам бывшего главного дизайнера Apple, который является одним из создателем плеера iPod и смартфона iPhone, мультисенсорные экраны имеют свои преимущества, однако производители слишком спешат отказаться от классических физических элементов управления. Об этом Джонни Айв заявил, выступая на конференции совместно с главой Apple Тимом Куком и вдовой Стива Джобса Лорен Пауэлл Джобс.

Айв заметил, что мультитач-технологии открывают невероятные возможности, однако, в частности, в автомобилях разумнее использовать физические переключатели. "Так или иначе, мы остаемся физическими существами", - подчеркнул специалист. По мнению дизайнера, во многих случаях физические кнопки оказываются удобнее, чем сенсорные.

Журналисты отметили, что в 2021 году компания Джонни Айва LoveFrom заключила контракт о сотрудничестве с Exor, которая владеет автомобильным брендом Ferrari. Также источники сообщали, что в свое время фирма Айва помогала Apple с дизайном концептуального автомобиля. Apple окончательно прекратила сотрудничество с Айвом, который занимал должность главного дизайнера с 1992 по 2019 годы, минувшим летом.