iOS 16 позволила владельцам iPhone «надиктовывать» эмодзи голосом

В iOS 16 появилась функция, позволяющая добавлять эмодзи в переписку голосом, используя виртуального помощника Siri. Об этом сообщает Business Insider, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Эта функция работает в приложении "Сообщения", "Почта" и любых других, которые имеют встроенную поддержку Siri. Для того, чтобы ей воспользоваться, необходимо войти в нужную программу, нажать на кнопку микрофона в нижней части экрана, надиктовать свое послание, а затем произнести название эмодзи, которое нужно вставить в текст, например, "эмодзи с улыбкой". После этого нужно повторно нажать на кнопку микрофона и отправить текст.

Несмотря на то, что Siri распознает большинство запросов на тот или иной эмодзи, Business Insider рекомендует ознакомиться со списком всех доступных пиктограмм на сайте Emojipedia - там можно узнать точное название нужного "смайлика".