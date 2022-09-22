В Microsoft отреагировали на сообщения о разработке Windows 12

Американская компания Microsoft отрицает, что ее сотрудники начали разработку новой операционной системы Windows 12. Об этом сообщает XDA-Developers, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Генеральный менеджер по маркетингу Windows Аарон Вудман в интервью заявил, что ему ничего не известно о планах на новую версию популярной ОС. Согласно информации источников, кодовое имя следующей версии Windows - Next Valley. Прошлая версия, Windows 11, носила кодовое имя Sun Valley.

"Сейчас основное внимание уделяется продолжению выпуска ежегодных обновлений функций для Windows 11. Очевидно, официальный ответ компании заключается в том, что в настоящее время ей нечем поделиться, [кроме информации о Windows 11]", - говорится в статье.

Исходя из заявлений Вудмана, Microsoft планирует еще как минимум год добавлять новые функции в Windows 11. Однако журналисты посчитали, что выход Windows 12 крайне вероятен и может произойти не раньше 2024 года. По их словам, Microsoft перешла на трехлетний цикл обновления своих систем и 2024 год станет завершением этого цикла для 11-й версии.