В WhatsApp появилась возможность подключения к планшетам

В бета-версии WhatsApp появилась возможность подключения аккаунта к дополнительному устройству в виде Android-планшета, сообщает портал WABetaInfo, передает Day.Az.

Нововведение доступно для некоторых пользователей бета-версии WhatsApp для Android под номером 2.22.21.6. Новая функция позволяет связать учетную запись WhatsApp с планшетом под управлением Android путем сканирования QR-кода с экрана устройства. Кроме того связать учетную запись WhatsApp можно между iPhone и планшетом на Android. При этом подключение к iPad или дополнительному смартфону вместо Android-планшета невозможно.

Отмечается, что после подключения аккаунта к планшету пользовательские чаты будут синхронизированы между двумя устройствами. Причем пользоваться мессенджером с гаджета-компаньона можно будет даже при отсутствии подключения к интернету на смартфоне.

Функция компаньона находится на ранних стадиях разработки, однако сроки распространения нововведения среди пользователей WhatsApp не раскрываются.