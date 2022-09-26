Volkswagen применит вместо консультанта на тест-драйвах электронного помощника

Компания Volkswagen в США запустила сервис тест-драйва автомобиля перед покупкой без участия продавца-консультанта. Вместо него на вопросы клиентов будет отвечать электронный помощник Alexa от Amazon. О новом сервисе сообщается на сайте Amazon, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Пройти тест-драйв без представителя дилера можно до конца октября при покупке электромобиля Volkswagen ID.4. Пробная поездка доступна водителям в возрасте от 25 лет, она занимает 30 минут. В ходе тест-драйва Alexa будет рассказывать потенциальному клиенту о запасе хода автомобиля, его технических параметрах и способах зарядки. Также искусственный интеллект сообщит об особенностях различных комплектаций автомобиля и его стоимости.