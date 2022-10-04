Apple обязали отказаться от Lightning в iPhone и AirPods

Парламент ЕС проголосовал за принятие USB-C в качестве единого порта для зарядных устройств в широком спектре электронных устройств. Об этом сообщает издание MacRumors. Решение парламента должно быть исполнено всеми производителями электроники, представленными в странах ЕС, до конца 2024 года, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исходя из этого следует, что компания Apple должна будет отказаться от использования порта Lightning в iPhone, AirPods и других своих устройствах. Сохранение альтернативных стандартов подключения будет возможно только при одном условия - Apple или любая другая компания, решившая отказаться от принятого стандарта, должны привести доказательства в пользу невозможности использования USB-С в своих устройствах.

Во время голосования в Парламенте ЕС USB-С получил 602 голоса "за" и 13 "против". В ЕС уверены, что переход на единый стандарт позволит сократить количество электронных отходов, повысит продолжительность использования гаджетов, а также сделает их эксплуатацию удобнее.