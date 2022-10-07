Экипаж Crew Dragon перешел на МКС

Экипаж космического корабля Crew Dragon, в том числе российский космонавт Анна Кикина, перешел на Международную космическую станцию, сообщает прямая трансляция NASA, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Стыковка Crew Dragon с МКС произошла в 00:01 по московскому времени в автоматическом режиме. Ракета-носитель Falcon 9 с американским кораблем Crew Dragon и космонавтом Анной Кикиной стартовала с площадки космического центра имени Кеннеди в США к Международной космической станции (МКС). Кикина отправилась на МКС в составе экипажа миссии Crew-5.

Запуск был осуществлен в 12:00 по местному времени (19:00 мск). Вместе с Кикиной на МКС отправились астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Коити Ваката.