В США полиция просит разрешение на использование роботов-убийц

Полиция Сан-Франциско (SFPD) сделала запрос на использования смертоносного робота для противодействия преступникам, которые представляют угрозу обществу. Об этом сообщает Yahoo Life, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Первоначально предложение вызвало резкую критику на том основании, что роботы не должны применяться в адрес какого-либо лица. Однако позже было принято во внимание то, что "бывают случаи, когда смертоносная сила является единственным вариантом".

В настоящее время в распоряжении полицейских находится двенадцать роботов с дистанционным управлением, которые используются для разминирования и осмотра территорий. При этом их можно использовать в качестве дробовиков, чего и добивается SFPD.

SFPD - ведомство, которое регулярно обходится городу шестизначными выплатами за чрезмерное применение силы.