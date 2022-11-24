Для чего Google тайно разрабатывает ИИ?

В Google ведется работа над секретным проектом с использованием искусственного интеллекта, который должен помочь компании отказаться от услуг большого числа программистов. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru об этом сообщает Business Insider.

По данным издания, речь идет о генераторе программного кода на базе нейросети. В корпорации хотят добиться того, чтобы ИИ смог создавать программный код, исправлять и обновлять его без участия человека.

Источники пояснили, что проект зародился в исследовательском подразделении "X" материнской компании Alphabet под кодовым именем Pitchfork. Реализацией проекта с лета 2022 года занимаются инженеры команды Google Labs под руководством Оливии Хатальски. Специалист участвовала в разработке умных очков Google Glass и уже несколько лет работает в подразделении "Х".

Утверждается, что проект Pitchfork также сможет изучать стили программирования и писать код на основании работ других айтишников. Первоначально Pitchfork представлял из себя систему, которая могла бы самостоятельно обновлять базу языка программирования Python до новых версий.