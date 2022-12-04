Рингтон Nokia и соединение через модем признали исчезающими звуками

В библиотеку Obsolete Sounds, в которую включают исчезающие звуки устройств мира человечества, внесли такие знакомые многим звуки, как мелодию рингтона у мобильных телефонов Nokia и звук соединения через модем. Об этом сообщает The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что в настоящее время в базе находится более 150 звуков, начиная от звуков из видеоигр прошлого поколения до записей общественного транспорта и механических звуков устаревшего технологического оборудования.

Согласно сайту, на нем можно прослушать звук старого модема 56K, подключающегося к интернету и классическую мелодию звонка Nokia с модели телефона 5120.

Также авторы включили в библиотеку звук раскручивающегося старого жесткого диска Seagate и настройку аналогового радио. Также поклонникам устаревшей техники доступны семь разных записей пишущей машинки.