Студия Frictional Games анонсировала выход нового хоррора Amnesia

Игра Amnesia: The Bunker с частично открытым миром выйдет в марте 2023 года. Анонсирующий трейлер был опубликован на YouTube-канале студии Frictional Games, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Хоррор с видом от первого лица рассказывает историю французского солдата Первой мировой войны, который застрял в бункере.

"В стволе осталась всего одна пуля, вам предстоит столкнуться лицом к лицу с гнетущими ужасами в темноте", - говорится в сообщении под видео.

Также из снаряжения у героя есть шумный динамо-фонарь.

Как сообщает cybersport.ru, игра выйдет на Xbox Series, Xbox One и PlayStation 4, а также на ПК в цифровых магазинах Steam Epic Games Store, где уже доступны страницы тайтла.