Раскрыты подробности VR-гарнитуры Apple

Apple выпустит гарнитуру смешанной реальности не раньше второй половины 2023 года. Об этом сообщает издание MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации авторитетного инсайдера Мин-Чи Ко, массовые поставки гарнитуры смешанной реальности Apple, объединяющей функции VR и AR, задержатся до второго полугодия 2023 года. Ко отметил, что задержка вызвана проблемами с программным обеспечением.

Инсайдер раскрыл подробности относительно сроков выпуска нового для американской корпорации девайса. По его данным, анонс шлема смешанной реальности может состояться и в январе 2023 года, хотя наиболее подходящим мероприятием Мин-Чи Ко считает WWDC в июне. Ко полагает, что большая задержка между анонсом устройства и моментом появления в продаже может навредить популярности гаджета.

Специалист ожидает, что гарнитура смешанной реальности окажется нишевым устройством. Ко предположил, что до конца 2023 года компания поставит не менее 500 тысяч единиц гаджета.