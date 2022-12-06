Вице-президент Microsoft признал отставание Xbox от PlayStation и Nintendo

Вице-президент Microsoft Брэд Смит в колонке для Wall Street Journal подтвердил слухи о существовании 10-летней сделки Xbox и Sony, а также признался в отставании консолей Xbox от конкурентов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Смит подтвердил, что Microsoft предложила Sony 10-летнее соглашение, согласно которому новые игры франшизы Call of Duty будут выходить на PlayStation одновременно с Xbox. Эта сделка может выступать гарантией того, что новые игры популярной серии после покупки американцами Activision Blizzard не станут эксклюзивом Xbox. Планирует ли Sony принимать предложение Microsoft, не уточняется.

Кроме того, он заявил, что Microsoft "сталкивается с огромными проблемами" в игровой индустрии из-за того, что Xbox отстает от доминирующих PlayStation и Nintendo Switch. Также он отметил отсутствие у Microsoft "значимого присутствия" в сегменте мобильных игр.

"Этот сегмент приносит наибольший доход и является самым быстрорастущим, но значительная часть доходов поступает в Google и Apple за счет их сборов", - считает Смит.

В январе 2022 года Microsoft объявила о покупке Activision Blizzard за $68,7 млрд. На данный момент регуляторы проводят расследование и еще не приняли решение касаемо сделки.