Apple возглавила мировой рынок наушников

Компания Apple получила около трети глобального рынка наушников. Об этом сообщается в актуальном отчете Canalys, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно данным исследовательской фирмы, в третьем квартале 2022 года Apple сохранила лидерство, получив 30,9 процента рынка. Компания возглавила рейтинг благодаря успешным продажам наушников AirPods. За указанный период IT-гигант из США отгрузил 23,9 миллиона устройств.

На втором месте оказалась компания Samsung, доля которой достигла 9,6 процента - компания реализовала 7,4 миллиона девайсов. На третьей позиции с долей 4,1 процента разместилась компания boAt. Отмечается, что за год Apple реализовала на 34 процента устройств больше, чем годом ранее. Мировые поставки Samsung за указанный период снизились на 15 процентов.

По оценке аналитиков фирмы, глобальный рынок интеллектуальных персональных аудиосистем пережил второй подряд спад: поставки сократились на 4 процента, до 113,6 миллиона единиц. При этом категория беспроводных наушников оказалась единственной, в которой наблюдался рост - на 6 процентов в годовом исчислении, до 76,9 миллиона единиц.