Apple установила новые цены на приложения

Компания Apple установила новые фиксированные цены на платные приложения в App Store. Об этом сообщается на сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В корпорации уточнили, что создатели приложений могут определить стоимость своего продукта, исходя из 700 ценовых пунктов. "Это упростит выбор цен для каждой страны или региона App Store, а также управление обменным курсом", - отметили в Apple.

Так, минимальная стоимость приложения в США составила 0,29 долларов, максимальная - 9,999 долларов.

"Разработчики могут корректировать цены в любое время, чтобы отреагировать на налоговые и валютные корректировки", - подчеркнули в компании. В Apple уточнили, что модераторы онлайн-магазина будут контролировать изменение цен на доступные в App Store программы. Так, в случае заметного увеличения стоимости того или иного приложения Apple может потребовать от его разработчика объяснений.