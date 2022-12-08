Армия США получила пусковую систему Typhon

Управление оперативных возможностей и критических технологий армии США получило первую батарею. Она позволяет запускать крылатые ракеты Tomahawk из наземной установки, информирует корпорация Lockheed Martin, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Система Typhon также называется батареей Mid-Range Capability (MRC), она включает пусковые установки, ракеты и центр управления, предназначенные для противодействия наземным угрозам.

В корпорации уточнили: "Инвестиции Lockheed Martin в современные инженерные процессы и цифровую трансформацию позволили компании масштабировать возможности управления и контроля Aegis и систему вертикального пуска Mark 41". Отмечается, что это открывает новые возможности для ведения огня на большие расстояния.

Компания Lockheed Martin недавно поставила армии США первый из четырех прототипов оружейной системы Typhon, одной из нескольких систем, разрабатываемых службой в рамках своего долгосрочного плана ведения высокоточного огня на большие расстояния.

Также получивший название Mid-Range Capability (MRC), Typhon предназначен для запуска ракет Standard Missile-6 или Tomahawk в пределах дальности между ракетой Precision Strike Missile и гиперзвуковым оружием большой дальности.

Поставка состоялась в пятницу, 2 декабря.

Армия США выбрала Lockheed для создания системы вооружения в ноябре 2020 года.