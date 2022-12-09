Новый Microsoft Edge прекращает поддержку Windows 7, 8 и 8.1

Компания Microsoft выпустила свежее тестовое обновление браузера Microsoft Edge, в котором больше нет поддержки операционных систем Windows 7, 8 и 8.1, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Речь идёт о версии под номером 110 в канале Microsoft Edge Dev - эта версия браузера доступна только пользователям Windows 10 и 11.

Текущие стабильные версии Microsoft Edge, Chrome и других браузеров на базе Chromium по-прежнему поддерживают Windows 7, 8 и 8.1. Вероятнее всего, в них поддержка прекратится в начале 2023 года, после того как Microsoft завершит программу расширенных обновлений безопасности для Windows 7. Согласно предварительному расписанию Microsoft, выпуск стабильной версии Microsoft Edge 110 планируется на 9 февраля 2023 года.

Что касается браузера Firefox, то Mozilla всё ещё решает, когда прекратить обновлять Firefox в системах, выпущенных до Windows 10. При этом Google уже начала напоминать пользователям Windows 7 и 8.1 о необходимости обновить ОС.

Поддержка Windows 8.1 продолжится до начала 2023 года, в то время как для Windows 7 бесплатная поддержка уже не предоставляется, а платная расширенная завершится также в январе 2023 года.

Согласно данным StatCounter по состоянию на ноябрь 2022 года, доля Windows 7 сейчас составляет 10,24% среди всех пользователей десктопных ОС Microsoft, а в России её доля достигает 19,77%. Доля Windows 8.1 составляет 2,54% и 4,97% соответственно.