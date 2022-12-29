Производство премиальных iPhone перенесут во Вьетнам

Apple перенесет часть производства премиальных iPhone из Китая во Вьетнам. Об этом сообщается в актуальном отчете TrendForce, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты выяснили, что прогноз на поставки смартфонов серии iPhone 14 в 2022 году оказался снижен до 78,1 миллиона устройств из-за карантина в Китае. Тем временем в Apple решили диверсифицировать производство моделей Pro, лишив Foxconn статуса единственного производителя гаджетов. Как стало известно TrendForce, корпорация передаст часть заказов на iPhone 14 Pro и 14 Pro Max компании Luxshare.

Аналитики отметили, что у Luxshare есть завод для производства аксессуаров для iPhone во Вьетнаме и производственная линия для выпуска смартфонов в Китае. Чтобы снизить зависимость от китайского производства Apple придется перестать полагаться на местных партнеров и рассматривать заводы в других азиатских странах.

По словам специалистов, чтобы обеспечить бесперебойные поставки премиальных смартфонов на североамериканский рынок, Apple должна сосредоточить порядка 30-35 процентов мощностей за пределами Китая.