Разрабатывается первый в мире 12-ядерный процессор для смартфонов

Компания Qualcomm разрабатывает первый в мире 12-ядерный мобильный процессор для смартфонов, который, как ожидается, составит конкуренцию фирменным чипсетам Apple. Об этом сообщает издание WinFuture, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным СМИ, новый процессор носит кодовое название Hamoa. Чипсет имеет восемь высокопроизводительных ядер и четыре энергоэффективных. Hamoa будет поддерживать новый тип флеш-памяти UFS 4.0, а также фирменный 5G-модем Snapdragon X65.

Snapdragon X65 уже производится на фабриках TSMC по 4-нанометровому техпроцессу. Исходя из этого, журналисты считают, что и сам процессор получит такую же топологию.

В WinFuture также выяснили, что Qualcomm работает сразу над двумя версиями нового процессора - SC8380X и SC8380XP. Чем они различаются, не сообщается.

Журналисты считают, что разработка Hamoa является попыткой Qualcomm догнать по производительности процессоры Apple Silicon. Вполне вероятно, что Hamoa будет использоваться не только в смартфонах, но и компьютерах.