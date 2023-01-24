Apple выпустила новую версию iOS

Apple выпустила iOS 16.3, в которую добавила ряд новых функций, а также исправила несколько ошибок из прошлых версий операционной системы.

передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание MacRumors.

Одним из главных новшеств iOS 16.3 стала физическая двухфакторная авторизация. Она позволяет подтверждать вход в Apple ID не только при помощи кода авторизации из электронной почты или SMS, но и при помощи других iOS-устройств. Например, при входе в Apple ID на новом iPad пользователь может подтвердить свою личность, разблокировав iPhone, где авторизация уже прошла.

Apple исправила механизм активации Emergency SOS, чтобы снизить число ложных звонков в 911. Раньше для вызова экстренной службы нужно было одновременно зажать кнопку питания и клавишу громкости. Теперь же вызов начинается только если зажать клавиши и через несколько секунду их отпустить.

Другим важным новшеством стала интеграция в iOS поддержки "умных" колонок HomePod второго поколения.

Вместе с тем Apple исправила ошибку iOS 16.2, из-за которой у некоторых iPhone 14 Pro Max на экране появлялись артефакты в виде горизонтальных линий. Также были устранены баги в управлении CarPlay при помощи голосового ассистента Siri.

Для установки iOS 16.3 нужно открыть "Настройки", затем перейти в меню "Основные" и выбрать там пункт "Обновление ПО".