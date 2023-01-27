Работники Google останутся без массажистов
Американская корпорация Google сократит 1 845 работников в "родном" американском штате Калифорния, это 15% всех увольнений, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Под сокращения попали 27 штатных массажистов, из них 24 - в штаб-квартире в Маунтин-Вью, трое - в офисах в Лос-Анджелесе и Ирвине", - говорится в информации.
Отмечается, что больше всего увольнений проведут в штаб-квартире в Маунтин-Вью. Там сокращаются 1 436 рабочих мест, а еще 119 человек покинут офис в Сан-Бруно, где базируется видеохостинг YouTube.
При этом более четверти уволенных в районе залива Сан-Франциско имели в названии должности слова "директор" или "старший".
Сама процедура увольнения стартует 31 марта 2023 года, согласно законам штата. Таким образом еще 60 дней попавшие под сокращение работники будут получать зарплату.
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