В WhatsApp появился обновленный редактор фото с тремя новыми функциями

В бета-версии мессенджера WhatsApp 2.23.3.4 для Android появился обновленный редактор фотографий с тремя новыми функциями. Об этом сообщает портал WABetaInfo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Первая функция позволяет быстро переключаться между разными шрифтами. Если ранее для смены шрифта необходимо было нажимать на букву Т, то теперь все варианты шрифтов будут отображаться над клавиатурой для более быстрого выбора.

Вторая функция позволяет изменить выравнивание текста - по правому или левому краю, а также по центру. Ранее такой возможности у пользователей не было.

Третья функция меняет цвет фона текста, создавая подложку для облегчения восприятия написанного.

На текущий момент обновленный редактор доступен только бета-тестировщикам на Android. Когда новые функции появятся у широкого круга пользователей, пока не сообщается.