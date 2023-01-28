Как продлить срок жизни iPhone?

Руководитель по сервису "Мегафона" Никита Ефимов рассказал, что срок жизни аккумулятора iPhone возможно продлить, используя оригинальный адаптер, а также поддерживая заряд батареи на уровне 20-80%, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Наиболее приемлемый уровень заряда смартфона составляет от 20% до 80%. В случае если вы регулярно будете держать заряд на этом уровне, срок жизни аккумулятора увеличится", - сказал он.

Эксперт пояснил, что в этом может помочь функция "Оптимизированной зарядки", которая самостоятельно замедлит время заряда смартфона на уровне 80%. По его словам, обычно функция включена по умолчанию, но лучше это перепроверить.

Говоря о необходимости использования оригинального адаптера, специалист пояснил, что он корректно работает даже при нестабильном напряжении сети, в противном случае адаптер может сгореть и спалить контроллер питания в телефоне.

Также Ефимов отметил, что аккумулятор iPhone лучше всего работает при температуре от 0 до 35 градусов, повышенные холод и жара замедляют работу ионов в батарее, что снижает емкость аккумулятора безвозвратно. По этой же причине не следует во время зарядки оставлять телефон на солнце. Также он призвал отказаться пользоваться несколькими ресурсоемкими функциями одновременно, например, играть и пользоваться навигатором.

В заключение специалист отметил, что менять батарею Apple следует после 500 циклов заряда, так как на этом этапе емкость аккумулятора сохраняет всего лишь около 80% мощности, но соблюдение вышеупомянутых правил продлит срок службы аккумулятора.