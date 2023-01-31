В системе авторизации Facebook нашли критическую уязвимость

Исследователь информационной безопасности из Непала Джитм Маноз (Gtm Manoz) обнаружил в системе двухфакторной авторизации Meta уязвимость, которая позволяет обходить этот важный рубеж защиты. Об этом сообщает издание TechCrunch, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В экосистеме Meta есть сервис Meta Accounts Center, который позволяет объединять аккаунты в Facebook, Instagram и других проектах корпорации. В нем можно настроить не только общие параметры входа, но и другие функции вроде кросс-сервисной публикации контента.

Как и в других сервисах Meta, в Meta Accounts Center есть двухфакторная авторизации. Однако она отличается тем, что между попытками ввода шестизначного кода подтверждения из SMS или e-mail в ней нет таймаута.

Таким образом, зная логин и пароль жертвы, а также ее номер телефона, злоумышленник может перейти на страницу Meta Accounts Center, ввести чужие данные и заняться брутфорсом (подбором нужной комбинации методом перебора, - прим. ред.) проверочного кода с помощью специального бота. Подобрав нужный код, хакер может получить доступ ко всем сервисам жертвы в экосистеме Meta.

Джитм Маноз обнаружил ошибку и сообщил о ней еще летом 2022 года. Корпорация исправила проблему в октябре. В 2023 году Маноз и IT-гигант выпустили совместный отчет, в котором раскрыли подробности о механизмах уязвимости. Корпорация выплатила исследователю вознаграждение в размере $27,2 тыс. (примерно 1,9 млн руб. по курсу на 31 января 2023 года).