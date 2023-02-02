Cамые мощные Android-смартфоны января

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали январский рейтинг производительности Android-смартфонов в трех категориях. Самым мощным устройством в начале 2023 года оказался флагман OnePlus, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, топ-3 в категории флагманов занимают OnePlus 11, iQOO 11 Pro и Vivo X90 Pro+. Все эти смартфоны работают на базе чипа Snapdragon 8 Gen 2. В списке также оказались смартфоны с MediaTek Dimensity 9200.

Лучшими субфлагманскими устройствами оказались Vivo S16 Pro, iQOO Neo 7 SE и Redmi K60E, за производительность которых отвечает Dimensity 8200. В этом списке весь топ заняли смартфоны с чипами MediaTek, вытеснив устройства с решением от Qualcomm.

При этом в топе бюджетных смартфонов 8 из 10 работают на чипах Qualcomm. Так, iQOO Z6, Honor 80 и iQOO Z5 заняли первые три места в рейтинге самых мощных гаджетов в бюджетном сегменте.