В Южной Корее разрешат использование Apple Pay

Южнокорейская Комиссия по финансовым услугам (FSC) разрешит банкам и компаниям привязывать платежные карты к сервису Apple Pay. Об этом в пятницу сообщило агентство Yonhap со ссылкой на заявление FSC, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Компании, выпускающие кредитные и дебетовые карты, смогут внедрять использование сервиса Apple Pay для своих платежных инструментов, так как ими были выполнены все необходимые процедуры", - говорится в заявлении регулятора. Банки и компании должны будут уделять особое внимание предотвращению возможных рисков при использовании Apple Pay, в частности не допускать кражи личной информации пользователей.

По данным агентства, сервис могут запустить в следующие несколько месяцев. Как считают эксперты, внедрение Apple Pay усилит конкуренцию на южнокорейском рынке мобильных платежей, где в настоящий момент доминирует сервис Samsung Pay.

Сервис Apple был недоступен из-за отсутствия необходимой инфраструктуры для технологии NFC, которая используется при платежах смартфонами и другими устройствами американской компании. Правительство и бизнес-круги Южной Кореи не были заинтересованы во внедрении NFC для бесконтактной оплаты во многом потому, что большинство жителей страны пользуются продукцией фирмы Samsung, которая позволяет совершать платежи при помощи альтернативной технологии.