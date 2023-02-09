Благодаря качественному обслуживанию, оказываемую "Азтелеком" и "Бактелеком" клиентам, наблюдался рост в удовлетворенности клиентов. Согласно результатам опроса, проведенного местной исследовательской компанией, индекс потребительской лояльности (Net Promoter Score - NPS) "Азтелеком" и "Бактелеком" в стране вырос на 23 и 18 балла соответственно по сравнению с 2021 годом.

Отметим, что основным стимулирующим фактором здесь является скорость и стабильность интернета. В ходе опроса изучалось отношение граждан к бренду, качеству услуг и ценам. "Азтелеком" и "Бактелеком" продемонстрировали развитие соответствующих показателей.

Кроме того, улучшение обработки и дачи ответов на запросы клиентов, предоставление услуг широкополосного интернета посредством технологии GPON (Gibabit Passive Optical Networks), улучшение сети для обеспечения более высокой скорости доступа в интернет и другие запланированные стратегические инициативы в течение прошлого года являются факторами, обеспечивающими удовлетворенность клиентов.

NPS - это система, которая измеряет удовлетворенность клиентов и прогнозирует рост бизнеса. Ее используют крупнейшие компании мира.

Следует отметить, что строительство быстрой и бесперебойной оптоволоконной сети на основе технологии GPON на территории страны осуществляется в рамках проекта "Онлайн-Азербайджан". На сегодняшний день всего в стране около 814 тысяч домохозяйств обеспечены быстрым и бесперебойным оптоволоконным интернетом по этой технологии. Основная цель данного проекта - построить к концу 2024 года сеть широкополосного доступа, охватывающую всю страну, с минимальной скоростью интернета 25 Мбит/с за счет совместных усилий ряда телекоммуникационных операторов на основе модели государственно-частного партнерства. "Азтелеком" и "Бактелеком" в рамках проекта предоставляют интернет-услугу со скоростью до 100 Мбит/с.