Крупнейшая сеть магазинов Японии внедрила робота для доставки по зданию

Испытания роботизированной службы доставки начала крупнейшая в Японии сеть магазинов шаговой доступности Seven-Eleven, сообщает телеканал NHK, передает Day.Az со ссылкой на Красная Весна.

Компания намерена доставлять покупки своим клиентам в офисы и больницы и, пока в тестовом режиме, запустила новую систему в одной из своих точек в центре Токио. Доставку осуществляет робот, в которого сотрудники магазина складывают товары.

Робот перемещается между этажами здания, в том числе с использованием лифта. После доставки покупатели должны ввести на роботе код доставки, который поступает к ним на мобильный телефон.

Компания намерена внедрить сервис к 2024 году. Предполагается, что сервис позволит покупателям рассчитывать на доставку своих заказов в течение 30 минут.

Отмечается, что конкурирующая сеть магазинов Lawson в Японии запустила собственную службу доставки еды и покупок в партнерстве с другой компанией, специализирующейся на доставке продуктов.