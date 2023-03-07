Беспилотник, управляемый искусственным интеллектом, вступил в бой с человеком

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), управляемый искусственным интеллектом, вступил в бой с живым пилотом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на китайские СМИ, эксперты из Поднебесной, работающие над созданием военных технологий на основе искусственного интеллекта, внесли в программное обеспечение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) специальную программу по проведению "собачьего боя"(dogfight) - этот термин используется в авиации, когда пилоты одного или нескольких боевых истребителей вступают в противостояние на предельном малом расстоянии, постоянно маневрируя, порой выходя на предельные перегрузки. Такой воздушный бой между искусственным интеллектом и реальным пилотом был осуществлен в Китае. Искусственному интеллекту понадобилось всего 90 секунд, чтобы победить своего противника.

Искусственный интеллект успешно прогнозировал практически все действия пилота и противодействовал всем его маневрам, что предопределило его однозначную победу.