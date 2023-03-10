Samsung внезапно обновила прошивку выпущенного пять лет назад флагмана

Компания Samsung внезапно выпустила новую прошивку для флагманского смартфона Galaxy Note 9, который вышел около пяти лет назад. Об этом сообщает издание GizmoChina, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Релиз Galaxy Note 9 состоялся в августе 2018 года, а его официальная поддержка производителем завершилась еще в 2022 году. Несмотря на это, Samsung все же решила обновить устройство.

По данным СМИ, в прошивку вошли исправления безопасности, датированные от февраля 2023 год. То есть устаревший смартфон получил самый свежий патч безопасности от Samsung.

На момент публикации новости прошивка была доступна для скачивания только в Великобритании и Ирландии. Однако журналисты считают, что в ближайшем будущем апдейт распространится по всему миру.

Для установки прошивки нужно перейти в "Настройки" и выбрать там пункт "Обновление программного обеспечения". Свежий патч носит название N960FXXSAFWB3.