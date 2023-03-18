Ремейк Resident Evil 4 стал одной из лучших видеоигр 2023 года

В СМИ начали появляться рецензии на обновленную версию культового шутера с элементами выживания Resident Evil 4. Из данных агрегатора журналистских оценок Metacritic следует, что новый проект компании Capcom стал одной из лучших видеоигр 2023 года, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На основе 93 обзоров Resident Evil 4 Remake получила 93 балла из 100. Данный результат является очень высоким, благодаря чему игра заняла второе место в рейтинге релизов 2023 года.

Оценку выше, чем у Resident Evil 4 Remake, в этом году получили лишь некстген-версия "Ведьмак 3: Дикая охота" и ремастер Metroid Prime. Оба упомянутых проекта имеют на Metacritic результат 94 балла из 100.

В обзорах Resident Evil 4 Remake журналисты хвалят разработчиков за огромный труд. Отмечается, что в данном случае ремейк является не ленивой поделкой, а филигранной работой, которая вдохновляет новую жизнь в серию Resident Evil.

Resident Evil 4 Remake выйдет 24 марта 2023 года. Игра будет доступна на таких платформах, как ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, а также Xbox Series X и S.