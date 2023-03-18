Появилась информация об особенности корпуса iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro Max получит рамки, отделяющие экран от корпуса, толщиной всего 1,55 мм, что станет рекордным показателем для индустрии смартфонов. Об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь на инсайдера Ice Universe, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным Ice Universe, текущим рекордсменом по толщине рамки является Xiaomi 13 - ширина черной полоски у этого смартфона равна 1,81 мм. Для сравнения инсайдер также привел Samsung Galaxy S23 Ultra с показателем 1,95 мм.

Ожидается, что базовые модели iPhone 15 и iPhone 15 Plus не удостоятся обозначенного улучшения. Оба смартфона, по слухам, получат такой же безель, как и iPhone 14 Pro, толщиной 2,17 мм.

MacRumors пишет, что, судя по имеющейся на текущий момент информации, лицевая панель Pro-моделей iPhone 15 будет заметно отличаться от дизайна предыдущих смартфонов Apple. Различие будет выражаться не только в толщине рамок, но и в степени закругления углов экрана. Они станут более скругленными, как у Apple Watch.

Премьера iPhone 15-й серии, как и премьеры прежних смартфонов Apple, вероятнее всего, пройдет осенью.