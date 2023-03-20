В мире рухнули инвестиции в разработку искусственного интеллекта

За 2022 год мировые инвестиции в стартапы в области искусственного интеллекта (ИИ) рухнули на 34 процента, до 45,8 миллиарда долларов, отмечают в CB Insights, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В 2022 году в мировой сфере искусственного интеллекта состоялось 2956 сделок, что на 10 процентов меньше, чем в 2021-м. При этом, несмотря на то, что объем вложений в разработку ИИ-технологий стал на треть меньше, он превышает показатели 2018-2020 годов.