Телескоп James Webb обнаружил планету с облаками из песка

Ученые обнаружили экзопланету с облаками из силикатных частиц. Об этом сообщает Эксетерский университет, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи использовали инфракрасную обсерваторию для изучения планеты VHS 1256 b, которая находится на расстоянии около 60 световых лет от Солнца и вращается вокруг двух звезд с периодом в 10 000 лет. Эта планета является коричневым карликом, то есть, занимает промежуточное положение между горячим юпитером и звездой-красным карликом. При этом она вращается на большом расстоянии от родительской звезды, и потому легко доступна для изучения.

С помощью спектрографов NIRSpec и MIRI ученые провели анализ химического состава верхних слоев атмосферы этой планеты. Выяснилось, что она очень турбулентна и непрерывно активно перемешивается на протяжении 22-часового дня. Кроме того, согласно данным спектрометрии, у этой планеты облака состоят из песчинок. VHS 1256 b имеет низкую гравитацию по сравнению с более массивными коричневыми карликами, а это означает, что ее силикатные облака могут оставаться выше в атмосфере, где James Webb может их обнаружить. Еще одна причина такого турбулентного неба - молодой возраст планеты. С момента ее образования прошло всего 150 миллионов лет - и она будет продолжать остывать в течение миллиардов лет. Кроме силикатов, в атмосфере удалось обнаружить следы воды, метана, монооксида и двуокиси углерода.

"Это захватывающее открытие, потому что оно иллюстрирует, насколько облака на другой планете могут отличаться от облаков водяного пара, которые мы видим на Земле. Эти силикатные облака похожи на вечную, очень мелкозернистую и горячую песчаную бурю в атмосфере", - поясняют ученые.