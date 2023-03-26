Разработчики Diablo IV дали совет геймерам

Разработчики из компании Blizzard дали совет геймерам, у которых сломалась видеокарта из-за новой игры Diablo IV. Их рекомендации были опубликованы в одном из обсуждений на форуме Blizzard, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Наша команда работает в тесном сотрудничестве с NVIDIA, чтобы определить конфигурации затронутого оборудования и собрать как можно больше данных, которые помогут в расследовании", - говорится в посте.

Далее разработчики предложили игрокам выполнить следующие действия: выключить и потом снова включить ПК (не перезагрузка, а полное выключение), а затем проверить, может ли GPU быть обнаружен в Windows. После этого геймерам посоветовали заново установить драйвера.

"Если после вышеописанных действий видеокарта не заработала, то необходимо ответить на данное сообщение на форуме Blizzard, указав информацию о видеокарте, настройках графики, максимальной частоте кадров", - добавили разработчики.