https://news.day.az/hitech/1549539.html Илон Маск «разбудил» всех сотрудников Twitter сообщением в 2:30 ночи
Илон Маск «разбудил» всех сотрудников Twitter сообщением в 2:30 ночи
Глава компании Twitter Илон Маск в ночь на 22 марта отправил сообщение по электронной почте всем сотрудникам соцсети, чтобы напомнить им о запрете на удаленку и необходимости посещать офис. Об этом сообщает журналист Platformer Зои Шиффер в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Илон Маск отправил сотрудникам Twitter электронное письмо в 2:30, в котором говорилось, что "посещение офиса не является одним из вариантов" работы в компании.
По словам Шиффер, владелец Twitter посетовал на то, что штаб-квартира компании в Сан-Франциско "вчера была наполовину пуста".
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