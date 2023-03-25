Илон Маск «разбудил» всех сотрудников Twitter сообщением в 2:30 ночи

Глава компании Twitter Илон Маск в ночь на 22 марта отправил сообщение по электронной почте всем сотрудникам соцсети, чтобы напомнить им о запрете на удаленку и необходимости посещать офис. Об этом сообщает журналист Platformer Зои Шиффер в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Илон Маск отправил сотрудникам Twitter электронное письмо в 2:30, в котором говорилось, что "посещение офиса не является одним из вариантов" работы в компании.

По словам Шиффер, владелец Twitter посетовал на то, что штаб-квартира компании в Сан-Франциско "вчера была наполовину пуста".