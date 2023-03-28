Steam прекратит поддержку Windows 7 и Windows 8

Крупнейший онлайн-магазин компьютерных игр Steam скоро перестанет работать на Windows 7 и Windows 8. Об этом пользователей предупредила компания Valve, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Разработчики Steam рекомендуют геймерам обновить свои компьютеры до Windows 10 или Windows 11 до 1 января 2024 года - с наступлением этой даты пользователи старых операционных систем не смогут покупать новые игры в магазине Valve.

Отмечается, что всему виной использование в работе новых функций Steam встроенного браузера Google Chrome, который несовместим со старыми версиями Windows.

Согласно последнему отчету Steam, на старых версиях Windows в общей сложности работают меньше 2% компьютеров пользователей сервиса - большая часть уже перешла на Windows 10 (62,3%) и Windows 11 (32%).